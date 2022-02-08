Kuraklıktan küçülen Tuz Gölü’ne kar umut oldu

İç Anadolu Bölgesinde Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde yer alan ve son yıllarda kuraklık nedeniyle küçülen Tuz Gölü’ne son kar yağışları umut oldu. Aksaray Belediyesi de gölü besleyen su kaynaklarına 2 bin 500 kamyon kar boşalttı.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle birçok kez suların çekilmesiyle gündeme gelen Tuz Gölü’nü besleyen su kaynaklarına Aksaray Belediyesi tarafından 2 bin 500 kamyon kar boşaltıldı. Geçmiş 40 yılın en yoğun kar yağışını alan ve barajların doluluk oranının arttığı Aksaray’da, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcilerinin de yüzünü güldüren kar yağışı, Tuz Gölü için de umut oldu. Tuz Gölü’nün beslenmesi amacıyla harekete geçen Aksaray Belediyesi 10 gün boyunca kent genelinde topladığı karları kamyonlara yükleyerek Tuz Gölü’nü besleyen kanallara boşalttı. Tuz Gölü’nün kıyı kesimleri de havadan görüntülenirken, son yağışların göle fayda sağlaması bekleniyor. Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayan ve Flamingoların (allı turna) kuluçkaya yattığı en önemli yerler arasında yer alan Tuz Gölü, kar manzarasıyla da görsel şölen oluşturdu.

"Bu yıl Tuz Gölü Havzası 30-40 yılın en yoğun kar yağışını aldı"

Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler veren Aksaray Belediyesi Ziraat Mühendisi Bayram Bölükbaş, “Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Tuz Gölü ciddi anlamda küçülmüştü. Ancak bu yıl Tuz Gölü Havzası 30-40 yılın en yoğun kar yağışını aldı. Meteorolojik verilere göre Aksaray’da 1974 yılından sonra en yoğun kar yağışı bu yıl gerçekleşti. Yağışlar sonrası Belediye Başkanımız Evren Dinçer’in talimatı ile şehir merkezindeki karları Tuz Gölü Havzasını besleyen kanallara döktük. 10 gün boyunca devam eden çalışmalarda toplam 2 bin 500 kamyon kar dökümü gerçekleştirildi. Son çekilen drone görüntülerinde de suların yükseldiği görülüyor. İnşallah eski yıllarda olduğu gibi Tuz Gölü’nün yeniden kuş cenneti olmasını temenni ediyoruz” dedi.