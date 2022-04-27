Kuraklıktan etkilenen Amasya’ya 400 dekarlık sulama tesisi yapıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova’ya bağlı Tatlıpınar ve Alpaslan köylerinde, İl Özel idare tarafından yapımı tamamlanan 200 dekar kapasiteli iki adet Basınçlı Sulama Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Masatlı, Taşova ve Amasya’ya tarım alanında önemli katkı sağlayan Tatlıpınar ve Alpaslan köylerimizi ederek, üreticinin yetiştireceği ürünü daha iyi yetiştirmesi, daha çok ürün elde etmesi, daha çok kazanç elde etmesi bakımından pek çok yatırımı yapma gayreti içerisinde olduğuna değindi.

Geçen yıl bu zamanlar da yapılması planlanan basınçlı su tesisinin açılışını gerçekleştiren Vali Masatlı ve beraberindekiler, ayrı ayrı 360 tonluk sulama havuzu ve 4 bin 200 metrelik ana isale hattıyla beraber 200’er dekar olmak üzere, toplam 400 dekar tarım alanını sulamaya açtı.

“Bizim sulama yatırımlarımız 11 kat artmıştır”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “2020 yılına göre 2021 yılında bizim sulama yatırımlarımız 11 kat arttı. Bunu da özellikle sizin bilginize sunmak isterim. Geçen yılı biz 46 milyon sulama yatımıyla tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda arkadaşlarımız planlamayı yaptı. Bu yılda geçen yıl ki gibi sulama yatırımlarımıza devam edeceğiz. Biz insanlarımızın gelirini artırmaya talibiz. İnsanlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeye talibiz. İnşallah sizlerde başta emeğinizi alın terinizi bu topraklara vererek köyümüzden en yüksek üretimin yapılmasına katkı sunacaksınız” dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sulama tesislerinin açılışının ardından vatandaşlarla sohbet ederek, Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Açılış programlarına ayrıca Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ve vatandaşlar katıldı.