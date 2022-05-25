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Kuraklık ve dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespiti sürüyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kuraklık ve bazı bölgelerde şiddetli dolu yağışı nedeniyle zarar gören hububat arazilerindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Oda ve birlik temsilcileri ile teknik ekipler, arazilerde yaptıkları inceleme ile hasarın boyutunu belirliyor

Çevre 25.05.2022, 12:51
Kuraklık ve dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespiti sürüyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kuraklık ve bazı bölgelerde şiddetli dolu yağışı nedeniyle zarar gören hububat arazilerindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Oda ve birlik temsilcileri ile teknik ekipler, arazilerde yaptıkları inceleme ile hasarın boyutunu belirliyor

Küresel iklim değişikliği nedeniyle Şanlıurfa ve ilçelerinde son yıllarda baş gösteren kuraklık, çiftçileri kara kara düşündürüyor. Siverek ilçesinde ekili arazilerin en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbaharda yeterince yağışın yağmaması, özelikle susuz tarım yapan çiftçilerin ekili arazilerini olumsuz etkilerken, son günlerde bazı bölgelerde şiddetli dolu yağışı da birçok tarım arazisine zarar verdi.

Siverek’te çiftçilerin zararını tespit ve yerinde incelemek amacıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, ilçeye gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Siverek Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ersin Bucak ile bir basın açıklaması düzenleyen Delil, zararın büyük olduğunu ve incelemelerini genel merkeze sunacağını belirtti. Delil, açıklamasında, "Türkiye Ziraat Odalar Birliği talimatıyla, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hem kuraklıktan hem de dolu nedeniyle zarar gören çiftçilerimizi oda başkanımız Ahmet Ersin Bucak ile birlikte ziyaret ettik ve yerinde inceledik. Bu incelmemizi rapor şekline getirip genel merkezimize sunacağız. Çiftçilerimizin mağduriyetini gidermek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

"Bu yıl rekoltede yüzde 15 düşüş bekleniyor"

Kuraklık ve dolu yağışı nedeniyle ilçede geçen yıla göre hububatta yüzde 15’lik bir rekolte düşüş beklediklerini belirten Siverek Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ersin Bucak, "Zarar gören çiftçilerimizden dilekçeleri istedik ve çiftçilerimizde zarar beyanlarını dilekçe şeklinde bizlere ulaştırdı. Bu yıl kuraklık ilçemizde çok şiddetli geçti. Dolunun da bazı bölgeleri vurmasıyla bu zarar daha fazla oldu. Tahmini olarak bu yıl yüzde 15 ürün kaybımız olacak. Bunu telafi edebilir miyiz, bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Çiftçilerimizi 2’nci ürün ekmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Geçen sene yine bir kuraklık vardı ve çiftçi zarar etti, bu sene de bu kuraklık ve dolu yağışı nedeniyle çiftçi yine zarar ediyor ve 2 yılın borcu birleşince çiftçilerimiz de geçim konusunda büyük bir sıkıntı yaşıyor. Allah yardımcıları olsun, bu konuda ziraat odası kendisine düşen görevi yerine getiriyor. Burada devletimizin de desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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