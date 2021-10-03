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"Kuraklık üzerine bir de kirliliği yük etmeyelim"

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Atamanalp, bu yıl kuraklık ile önemli ölçüde su rezervleri düşen su kaynaklarına bir de sorumsuzca hareket edenlerin neden olduğu kirliliğin zararı katlayarak arttırdığını açıkladı.

Çevre 03.10.2021, 09:45
"Kuraklık üzerine bir de kirliliği yük etmeyelim"

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Atamanalp, bu yıl kuraklık ile önemli ölçüde su rezervleri düşen su kaynaklarına bir de sorumsuzca hareket edenlerin neden olduğu kirliliğin zararı katlayarak arttırdığını açıkladı.

Su kaynaklarının belirli bir düzeye kadar kirliliği tamponlama kapasitesi bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Muhammed Atamanalp, “Bu özellikleri ile akarsular bünyelerine farklı sebeplerle aldıkları kirleticileri tolere edebilmektedir. Fakat bu yıl su kapasitelerindeki azalma suların bu göçlerini önemli ölçüde azaltmıştır. Dolayısı ile bundan sonra çevreye karşı duyarlılığımızı daha arttırıp, daha dikkatli davranmamız gerekmektedir” diye konuştu.

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