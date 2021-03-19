Kuraklık tehlikesindeki gölet kuş cennetine dönüştü

Tokat’ta kuraklık tehlikesinin devam ettiği gölet kuşların barınağı haline geldi.

Tokat merkeze bağlı Çamlıbel Beldesi Akın köyünde bulunan gölette yağışların azalmasını nedeni ile su seviyesi kıyı şeridinden yaklaşık 100 metre çekildi. Kış mevsiminde bölgenin beklenen yağışları almaması çiftçileri endişelendiriyor. Gölette su seviyesinin düşmesi ile ortaya çıkan ağaç dalları ise adeta kuşların barınağı haline geldi. Balıkçıl, karabatak, yaban ördeği gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan gölette kuraklık tehlikesi yaşanıyor.

Köylüler kuraklık endişesi yaşıyor

Kış mevsiminde beklenen yağışların olmaması nedeni ile çiftçilerin umudu ilkbahar yağmurlarına kaldı. Akın Mahallesi Muhtarı Mahmut Delioğlan, su seviyesinin düşmesi nedeni ile yaz aylarında arazilerini sulayamamaktan endişe ettiklerini belirterek, “Bu sene kıştan umutluyduk. Ama kış da iyi geçmedi. İlkbahar geldi, göledin durumu belli. Sularımız çok aşağı çekildi. Yazın bizi çok mağdur edecek durumda görüyoruz. Sonbaharda çok aşırı düşüşler oldu ve düşüş hala devam etmekte. Yani yağış olduğu halde hala düşüyor. Böyle giderse yazın biz mısırlarımızı pancarlarımızı, mahsulümüzü sulayamazsak bu bölge çok sıkıntılı bir duruma düşecek gibi görüntümüz var” dedi.

Kuş cenneti gibi

Göledin adeta kuş cenneti gibi olduğunu belirten Delioğlan, “Göledimiz adeta kuş cenneti gibi, kaz, ördek, balıkçıl kuşları çok fazla. Gelen kuşlar burada barınıyorlar, bizde sahip çıkıyoruz. Bildiğin bura kuş cenneti gibi güzel bir görüntüsü var. Göletimiz dolarsa daha güzel olacak. Bu kadar kuşu bir arada görenler şaşırıyor. Kuşlarda burada balıkla besleniyorlar. Ve böylecene yaşantılarını sürdürmeye çalışıyorlar” diye konuştu.