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Kuraklık dere yataklarını vurdu

Erzurum’da havaların aşırı ısınması ve yağış olmamasından dolayı Tekman ilçesinde bulunan dere yatakları kurudu.

Çevre 29.07.2021, 10:31
Kuraklık dere yataklarını vurdu
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Erzurum’da havaların aşırı ısınması ve yağış olmamasından dolayı Tekman ilçesinde bulunan dere yatakları kurudu.

Aşırı kuraklıktan dolayı Erzurum’un Tekman ilçesindeki yıllarca hayvan içme suyu ve arazi sulama olarak kullanılan dere yatakları kurudu. Derede ki suların çekilmesinden dolayı çok sayıda balık ise telef oldu.

Mahalle sakinleri, "Covid hastalığından sonra bu kez kuraklık başladı derede yaşayan balıklar hep telef oldu. Allah bizleri ıslah etsin, Allah bizlere hidayet etsin. Derede yaşayan su ile yaşayan canlılar hepsi yok oldu. Kuraklık had safhada” dedi.
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