Kuraklık Deliçay’ı da kuruttu

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşanan kuraklıktan dolayı Deliçay’ın yatağı adeta kurudu.

Her yıl akarsu yatağında suyun debisinin yükselmesi ile çiftçilerin ve bölge sakinlerinin önemli su kaynaklarından olan Deliçay bu yıl kuraklık nedeniyle çağlamıyor. Sonbahar ve kış mevsimlerinde yağış almayan bölgede üreticiler Kozan Barajında da su olmaması yüzünden kuraklık endişesi yaşarken bölge sakinleri Deliçay’ın kuruma noktasına geldiğini belirtti.

30 Aralık 2021 verilerine göre Kozan Barajının doluluk oranı yüzde 19 olarak belirlenirken, bölgenin önemli akarsularından olan Deliçay’ın yatağı havadan görüntülendi.

Suyun debisinin köprü ayaklarına ulaştığı ve geçmişte su taşkınlarına sebep olan Deliçay en kurak günlerini yaşıyor.

Bölge sakinlerinden Faruk Yiğenoğlu, son zamanlarda yağış olmadığını belirterek, “Son zamanlarda yağmurların yağmaması ve mevsimlerin değişmesi ile birlikte kuraklığı hissetmekteyiz. Bu çay adı ile ünlü, önüne alıp her şeyi götüren bir çaydı ama binde biri bile yok. Bu da bizi korkutuyor” dedi.