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Kuraklık Çıldır Gölü’nü de vurdu, su seviyesi düştü

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü’nü kuraklık vurdu. Gölde ki su seviyesi 5-6 metreye kadar çekildi.

Çevre 28.09.2021, 11:44
Kuraklık Çıldır Gölü’nü de vurdu, su seviyesi düştü

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü’nü kuraklık vurdu. Gölde ki su seviyesi 5-6 metreye kadar çekildi.

Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü’nde mevsimsel kuraklığın etkisiyle su seviyesi kıyıdan yaklaşık 5-6 metre çekildi. Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikte bulunan ve kış turizminde önemli yeri olan Çıldır Gölü’nde yaşanan kuraklık balıkçıları da olumsuz yönde etkiledi.

Vatandaşlar, “Su seviyesi 5-6 metre çekilmiş durumda. Kuraklıktan dolayı su seviyesi çekildi. Bölge bu sene çok az yağış aldı. Gölümüzün suyu baya bir çekildi” şeklinde konuştular.

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