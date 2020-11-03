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Kuraklığın vurduğu Musaözü Göleti havadan görüntülendi

ESKİŞEHİR’DE BULUNAN MUSAÖZÜ GÖLETİ’NDE SU SEVİYESİ BÜYÜK ORANDA DÜŞTÜ. NEREDEYSE YARISI KURUYAN GÖLET, DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çevre 03.11.2020, 10:57
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Kuraklığın vurduğu Musaözü Göleti havadan görüntülendi

Eskişehir’de bulunan Musaözü Göleti’nde su seviyesi büyük oranda düştü. Neredeyse yarısı kuruyan gölet, drone ile havadan görüntülendi.

Eskişehir’e yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta yer alan Musaözü Göleti kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Yaz aylarında yağışların beklenen seviyenin altında olması nedeniyle suları çekilen göl, havandan görüntülendi. Susuz arazinin drone görüntüsü kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Musaözü Göleti son görünümüyle tedirgin etti. Olta balıkçıları ve doğa fotoğrafçılarının uğrak yerlerinden biri olan göl, eski günlerini mumla arıyor.

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