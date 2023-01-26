Kuraklığın vurduğu ilçede kış mevsiminde yağmur duası

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde yaşanan kuraklık sebebiyle yağmur duası yapıldı.

Türkiye genelindeki kuraklık Çankırı’da da etkili oluyor. Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde yaşanan kuraklık sebebiyle vatandaşlar, kar ve yağmur yağışı için dua etti. İlçe merkezinde yapılan dua öncesinde bereket için 7 tane koyun kesildi. Ilgaz Belediyesi tarafından düzenlenen programda duaların okunmasının ardından vatandaşlara yemek ikram edildi. Kesilen koyunların eti ise ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Kurak geçen kış sezonu sebebiyle vatandaşlarla bir araya gelerek dua ettiklerini söyleyen Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, "Kurak giden bir kış sezonu geçiriyoruz. Sezonumuzun bereketlenmesi için bugün ilçemizde yağmur duası organize ettik. Vatandaşlarımızla birlikte amin dedik. Bolluk ve berekete vesile olması için yaptığımız bu etkinlikte ilçemize özgü ’sarıkılçık pirinci’nden yapılma etli pilav ve ayranı halkımıza ikram ettik. Rabbim başta ilçemiz olmak üzere ülkemizin tamamına bolluk ve bereket ihsan eylesin” dedi.