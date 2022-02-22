Kuraklığın pençesindeki göleti kar yağışı canlandırdı

Eskişehir’de yaz aylarında kuraklık tehlikesiyle gündeme gelen Musaözü Göleti’nin su seviyesi, yoğun kar yağışının ardından yükseldi. Kar bereketiyle canlanan gölet dron ile görüntülendi.

Eskişehir kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Musaözü Göleti, geçtiğimiz yıl yağışların az olması ve sıcak havanın etkisiyle birlikte kuraklık tehlikesi altındaydı. Çevresinde bulunan Musaözü ve Kızılinler mahallelerindeki tarımsal sulama ihtiyacını gidermek amacıyla kullanılan gölet, kurak görünümüyle çiftçileri tedirgin ediyordu. Kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle birlikte göletin su seviyesi ciddi oranda arttı. Büyük bir bölümü suyla kaplanan Musaözü Göleti dron ile havadan görüntülendi. Farklı kuş ve balık türlerine ev sahipliği yapan gölet, su seviyesindeki artışla doğaseverleri de umutlandırdı. Öte yandan göletin bazı alanlarında buz tabakasının yer aldığı görüldü.

“Şimdiki zamanları çok daha iyi”

Göletteki su miktarının geçtiğimiz aylara göre güzel bir seviyeye ulaştığını belirten ziyaretçi Yasin Can Günhan, “Gölet kıyısına vakit buldukça gelmeye çalışıyoruz. Doğayla iç içe bir yer seviyoruz. Yazın özellikle kuraklık çok fazla oluyordu. Su bayağı çekiliyor. Daha yeni yeni dolmaya başladı. 2 hafta önce de buraya gelmiştik. Gölet tamamen buz tutmuştu. Onun da erimesiyle birlikte biraz daha güzel bir seviyeye ulaştı. Şimdiki zamanları çok daha iyi” ifadelerini kullandı.