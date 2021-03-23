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Kurakçılık yöntemiyle keklik avlayan 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kurakçılık yöntemiyle yasadışı olarak keklik avlayan 2 kişi yakalandı.

Çevre 23.03.2021, 15:20
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Kurakçılık yöntemiyle keklik avlayan 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kurakçılık yöntemiyle yasadışı olarak keklik avlayan 2 kişi yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık ilçesi kırsalında av denetiminde bulundu. Koruma kontrol faaliyetinde 2 şahsın, yasadışı olarak kurak avı yaptığı tespit edildi. Şahsılara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezası uygulanırken 2 adet keklik ve kafes ve tuzaklara da el konuldu.

Kafeste öten kekliğin yanına gelen diğer yabani kekliklerin kurduğu tuzaklarla yakalanması yöntemiyle yapılan ve ülkemizde yasak olan ava kurak avı deniliyor.
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