banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
30 Ağustos’ta bu yollara dikkat
30 Ağustos’ta bu yollara dikkat
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert cevap!
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert cevap!

Kumsal temizliği yapanlara deniz kaplumbağası sürprizi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MEÜ) DENİZ KAPLUMBAĞALARI UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEKUYAM) MÜDÜRÜ PROF. DR. SERAP ERGENE, MERSİN KUMSALLARINDA BU YIL YAKLAŞIK 150 BİN DENİZ KAPLUMBAĞASI YAVRUSUNUN DENİZLE BULUŞACAĞINI SÖYLEDİ.

Çevre 28.08.2020, 10:27
2
Kumsal temizliği yapanlara deniz kaplumbağası sürprizi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Mersin kumsallarında bu yıl yaklaşık 150 bin deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluşacağını söyledi.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan ’temiz çevre hareketi’ kapsamında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilindeki deniz kaplumbağaları üreme alanının bulunduğu kumsalda temizlik çalışması yapıldı. Çevre temizliği etkinliğine partili gençlerin yanı sıra üniversite öğrencileri de katıldı.

Prof. Dr. Serap Ergene ve ekibi tarafından etkinlik sonunda yavruların içerisinde sıkıştığı tahmin edilen yuvaya müdahalede bulunuldu. Deniz kaplumbağaları için çevre temizliği yapanlar yuvada mahsur kalan onlarca minik yavrunun kurtarılarak denizle buluşmasına da şahitlik etti.

Alata deniz kaplumbağaları üreme kumsalında yapılan temizlik çalışmasını oldukça isabetli bulduğunu belirten Prof. Dr. Serap Ergene, "Şu an tam yavru çıkış dönemi. Yavru çıkış dönemlerinde kumsalların temiz olması çok önemli. Çünkü yavrular plastik atıklara takılarak hayatlarını kaybedebiliyorlar. Bu nedenle bu atıkların temizlenmesi gerekiyor" dedi.

"Üreme alanlarının çok iyi korunması gerekiyor"

Yuvada sıkışan yavruların da kurtarıldığını ifade eden Ergene, "Yuvada sıkışmış olan yavruların kurtarılmasını gerçekleştirdik. Yuva çıkışından 5 gün sonrasında yavru eğer kendi çıkamıyorsa mutlaka bir yardımcı olmak gerekiyor. Yuvayı açıp bunların içinde sıkışmış olan yavruları çıkartıyoruz. Burası Alata kumsalı, bahçe kültürleri araştırma enstitüsünün içinde yer alıyor. Mersin için en önemli kumsallardan bir tanesi. Neden çok önemli, çünkü 2 tür deniz kaplumbağası buraya yuva yapıyor ve özellikle bunların içerisinde yeşil deniz kaplumbağasının çok sayıda olması bu kumsalı özellikli kılıyor. Yaklaşık 3,5 kilometrelik bir kumsal ama yuvalama sayısı oldukça yüksek. Bu yıl 269 ama dönemin sonuna doğru yuva sayısı daha da artacak. Bu nedenle popülasyona olan katkısı tartışılmaz. Ve bu alanın her zaman çok iyi bir şekilde korunması gerekiyor" diye konuştu.

"Canlı yavru sayısını 150 bin civarında bekliyoruz"

Bu yıl Mersin kumsallarından 150 bin civarında yavrunun denize ulaşmasının beklendiğine de değinen Ergene, "Mersin’de 5 tane üreme alanı var. Türkiye’deki üreme alanlarının dörtte birini oluşturuyor. Dolayısıyla Mersin kumsallarının deniz kaplumbağalarına yaptığı katkı oldukça yüksek. Tüm Mersin kumsallarında bu yıl yaklaşık olarak beklediğimiz, denize gönderdiğimiz canlı yavru sayısını 150 bin civarında bekliyoruz. Tüm kumsallar olarak dediğim zaman Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur kumsallarının tamamını kastediyorum" şeklinde konuştu.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay da "Enstitümüzün 3 bin 700 metre sahil kuşağı var. Bu sahilimizde bir çevre temizliği yapıldı. Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap Ergene hocamız bizlere deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkıp denizle buluşması konusunda bilgilendirmede bulundu. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buradan da istirhamım sahillerimizi temiz tutarsak bu deniz kaplumbağalarının yaşamlarını biraz daha kolaylaştırırız" dedi.

"Denizimizi, ormanlarımızı kirletmeyelim"

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya ise, "Geçtiğimiz günlerde bir çevre temizliği harekete başlatmıştık. Bu çalışmayı ilk olarak ormanlarımızda başlatmıştık. Bugün de Alata sahilinde caretta carettaların çıkış alanında bir temizlik yaptık. Bugün caretta carettaların çıkışına da şahitlik ettik. Vatandaşlarımızdan ricamız lütfen denizimizi, ormanımızı kirletmeyelim" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 28 Ağustos 2020
İmsak 04:48
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:53
Akşam 19:51
Yatsı 21:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25