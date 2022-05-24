Kümesteki yumurtayı görünce şaşkına döndü, hatıra olarak saklıyor

Karabük’te evinin bahçesindeki kümeste beslediği tavuğunun yumurtasını bowling labutuna benzeten 40 yaşındaki adam, “ Hayatımda ilk defa böyle bir yumurta görünce çok şaşırdım” dedi.

Karabük’ün Arıcak köyünde oturan 40 yaşındaki Ferhat Yıldırım, evinin bahçesindeki kümeste beslediği tavukların yumurtladığı kulluktaki yumurtalardan birisinin farklı olduğunu gördü. Boyu 6 santimetre uzunluğunda şekilli yumurtayı bowling labutuna benzeten Yıldırım, önce şaşırdı, sonra ise yumurtayı hatıra için buzdolabında saklama başladı.

Yıldırım, "İlk defa böyle bir yumurta gördüm. Aynen Bowling labutuna benziyor. Bizde çok şaşırdım. Havaların ani ısınmasından mı ya da soğumasından mı kaynaklı çözemedim. İlk defa başımıza böyle bir şey gelince çok şaşırdım. Kırmaya kıyamadım ve buzdolabında saklıyorum” dedi.