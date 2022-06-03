Kümesteki 1.5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye yakaladı

Karabük’te tavuk kümesindeki 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Merkeze bağlı Karabük Köyü Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan Döndü Köklü isimli vatandaş itfaiyeyi arayarak tavuk kümesinden çıkan yılan için ihbarda bulunup yardım istedi. Olay yerine giden Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kümese giren yılanı ellerindeki özel aparat yardımıyla yakaladı. Yakalama sırasında ihbarcı kadın panik yaşarken yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı.