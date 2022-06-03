banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Fıstıkçılardan baklavacılara tepki
Fıstıkçılardan baklavacılara tepki
Migren, psikiyatrik sorunlara yol açabilir
Migren, psikiyatrik sorunlara yol açabilir

Kümesteki 1.5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye yakaladı

Karabük’te tavuk kümesindeki 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Çevre 03.06.2022, 18:24
Kümesteki 1.5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye yakaladı

Karabük’te tavuk kümesindeki 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Merkeze bağlı Karabük Köyü Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan Döndü Köklü isimli vatandaş itfaiyeyi arayarak tavuk kümesinden çıkan yılan için ihbarda bulunup yardım istedi. Olay yerine giden Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kümese giren yılanı ellerindeki özel aparat yardımıyla yakaladı. Yakalama sırasında ihbarcı kadın panik yaşarken yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

Yorumlar (0)
26°
açık