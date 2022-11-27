Kümbetin görünüşünü bozan yurt binasının yıkım çalışmaları başladı

Van’ın Gevaş ilçesinde yer alan Halime Hatun Kümbetinin arkasında yapılan ve tarihi dokuya görüntü itibariyle zarar verdiği için tepkilere neden olan yurt binasının yıkım çalışmaları başlatıldı.

Selçuklular tarafından 700 yıl önce yaptırılan, yerli yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Halime Hatun Kümbetinin arkasında 2007 yılında yurt binası yapıldı. Görüntü itibariyle tarihi dokuya zarar verdiği için tepkiye neden olan yurt binasının yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkım çalışmalarını yerinde gezen Van Vali Yardımcısı Furkan Duman, gazetecilere yaptığı açıklamasında, “200 kişilik yurdumuz maalesef 2011 depreminden sonra ağır hasar almış, devam eden süreçte bir türlü yıkımı yapılamamıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yıkım kararı alınarak, buranın yıkımının gerçekleştirilmesi istenmiştir. Hem ağır hasar almış olması hem de buradaki Selçuklu mezarlığında bulunan kümbetin siluetini bozması sebebiyle biz burayı yıkacağız. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.