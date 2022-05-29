Kumbaba Caddesi Şilelilerin hizmetine açıldı

Şile Belediyesi tarafından ilçenin ana arterleri üzerinde bulunan Kumbaba Caddesi yeni haliyle Şile halkının hizmetine açıldı.

Şile Kumbaba Caddesi yeni yüzüne kavuştu. Aydınlatması, peyzajı ve kent mobilyası çalışmalarıyla prestij caddeler arasına giren caddenin yeni halinin, Şile halkının katılımıyla düzenlenen etkinlikle açılışı gerçekleştirildi. Cadde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, özel tasarım aydınlatma direkleri ve Şile bezi motiflerini sembolize eden led aydınlatmalarıyla yeni yüzüne kavuştu. Açılış Şile halkının katılımıyla açılış korteji ile başladı. Korteje Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Garnizon Komutanı da eşlik etti. 1600 metre uzunluğundaki caddede yürüyen bölge halkına bando takımı şarkılarla eşlik etti. Etkinlik, Doğukan Manço konseri ile son buldu.

Etkinlik çerçevesinde Şile halkıyla birlikte olan Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bugün bizim için heyecan verici bir gün. Vatandaşlarımızla, Kumbaba Mahallesi sakinlerimizle beraber yeni bir prestij caddemizi daha açıyoruz. Burayı da turizm sezonu öncesinde vatandaşlarımızla buluşturuyoruz söz verdiğimiz gibi. Muhteşem, güzel bir cadde. Birazdan herkeste görecek; peyzajıyla, aydınlatmasıyla, mobilyalarıyla muhteşem, örnek bir cadde oldu. Şile’yi bu haliyle yenilemeye devam edeceğiz” dedi.