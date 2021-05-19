Kulu’da kuraklıktan ekili alanlar kuruyor

Konya’nın Kulu ilçesinde, yağışların olmaması sebebiyle arazilerdeki ekinler kuruyor.

Kulu’ya bağlı Ömeranlı Mahallesi ve diğer çevre mahallelerdeki kırsal alanlarda bulunan mahsul ekili tarlalarda kuraklık ile ilgili inceleme yaptıklarını belirten Kulu İlçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Öztürk, işlenecek ekinin kalmadığını söyledi. Çifçilerin şimdiden kara kara düşünmeye başladığını ifade eden Cengiz Öztürk, "Kulu merkez mahalledeki ekili alanları gezerek yerinde yapmış olduğumuz incelemelerde ekili alanlarda ekinler kuraklık nedeniyle kurumuş durumda. Hasat zamanına kadar işlenecek durumda ekin olmayacak. Maalesef Kulu’nun genelinde ekili olan 950 bin dekar arazinin yalnızca 32 bin dekarlık sulak arazilerin kendini kurtaracak. Geriye kalan yaklaşık 918 bin dekar arazide ise büyük bir ihtimalle tekrar nadas yapılacağını tahmin ediyoruz” dedi.