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Küle dönen ciğerlerimiz havadan görüntülendi

Muğla Marmaris’te başlayan ve dört gün süren orman yangını sonrası küle dönen ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.

Çevre 25.06.2022, 13:51
Küle dönen ciğerlerimiz havadan görüntülendi

Muğla Marmaris’te başlayan ve dört gün süren orman yangını sonrası küle dönen ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dört gün sonra kontrol altına alındı. Bölgede 4 bin 500 ekip karadan araçlarla, havadan ise 64 araç ile müdahalede bulunuldu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ise hem havadan, hem karadan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Diğer yandan, 4 bin 500 hektarlık yanan ormanlar dron ile görüntülenirken, yemyeşil ormanların yok olduğu görüldü.

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