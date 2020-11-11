Küle dönen 200 hektarlık alanda ilk fidanlar dikildi

Adana’nın Kozan ilçesinde yaklaşık 200 hektar kızılçam ormanın küle döndüğü alanda 15 bin fidan toprakla buluştu.

23 Ağustos’ta başlayan ve 8 köyün yangından zarar gördüğü 200 hektar kızılçam ormanın yangında küle döndüğü yangın sonrası Milli Ağaçlandırma Gününde 15 bin çam, defne, harnup fidanları toprakla buluştu.

Etkinliğe Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, Kozan Belediye Başkan Vekili Arif Dağlı, Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, milli eğitim camiası, birim müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler, sağlıkçılar yangın bölgesinde 15 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinlikte konuşan Kozan Orman İşletme Müdürü Orman Mühendisi Şensu Küçükateş, bu yıl yanan alanlarda toprağın sürülmesi, yeni tohumların belirlemesi toprağı yeni fidan dikimi hazırlanması için çalışmaların hızla sürdüğünü ifade ederek bugün Kuyubeli yangın bölgesi Eskimantaş bölgesinde 15 bin fidanın toprağa kavuştuğunu kaydetti.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ise, “Ekolojik, ekonomik ve toplumsal alanda çok önemli olan ormanlarımızı korumak gelecek nesillere orman bırakmak adına birkaç yıldır milli ağaçlandırma ve seferberlik günü olarak kutlanıyor. Burada bu yıl 23 Ağustos’ta 2 gün süren bir yangın felaketi atlattık. Biz 10 hektarlık alanda 15 bin fidan dikimi hedefliyoruz" dedi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, "Bugün günümüz kutlu olsun. Allah bir daha yaşatmasın yemyeşil bir Kozan olacak inşallah” dedi.

Baba ormanların oğlu insanların hayatını kurtarıyor

Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, pandemi sevisinde doktor olan oğlu Kansu Küçükateş ile birlikte milli ağaçlandırma etkinliğine katıldı. Pandemi ve orman yangınlarından korunmanın en büyük önleyici tedbirler olduğunu altını çizen baba oğul Kozan’ın yeniden yeşil ormanlarına kavuşması için çam fidanını birlikte sağlıkçılar ve ormancılar adına diktiler.

Şensu Küçükateş, "Çok üzücü bir süreçti. Ama ormanlar küllerinden yeniden doğuyor. Bugün ilk fidanlarımızı diktik. Bir yıl içinde 3 milyon fidan hedefimiz var. Oğlum hekim pandemi de çalışıyor. Onunla anımız olsun diye birlikte ağaç diktik. Pandemi de maskemizi mesafemizi ormanlarda da can kırıkları, bahçe çevre temizliği sigara izmariti gibi unsurlardan romanlarımızı korumamız gerekiyor” diye konuştu.

Dr. Kansu Küçükateş ise "Babam ormancı olmasına rağmen ilk kez fidan diktim. Çok mutluyum" dedi.

Etkinlikte öğrenciler Kozan ilçe protokol üyeleri, sağlık çalışanları, milli eğitim camiası ve siyasiler fidanlarını dikerek ardından ilk can sularını verdiler.