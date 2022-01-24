Kulağına kar suyu kaçan hamsi tezgahlarda yerini aldı

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı ile "Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı" deyimi gerçek oldu ve hamsi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Halinde tezgahlarda yerini aldı.

Bandırma Balık Hali’nde yaklaşık iki haftadır tezgahlarda hamsi yokluğu çekiliyordu. Soğuk ve kar yağışı sebebiyle hamsi, balık tezgahlarında yerini aldı. ’Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı’ diyen ve hamsinin boyunun bir kalem boyu aldığını belirten balıkçı Metin Çokgezenler, "Romanya ve Bulgaristan sınırında yakalanan Karadeniz hamsilerinin yoğun kar yağışı nedeniyle sıcak sulara göç etmesiyle birlikte hamsi Karadeniz bölgesinde biraz daha bollaştı. Hamsi bugün tüm Türkiye’de 30 ila 40 liraya satılmakta. Halkımızın talebi yüksek. Hamsi balıkları bayağı yağlandı. Hamsi balığının kulağına kar suyu kaçtı diyoruz ve halkımızı hamsi alıp yemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.