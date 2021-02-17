Küçükkuyu’da fidanlar buz tuttu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde eksi 8 dereceye kadar düşen sıcaklıklar sebebiyel fidanlar buz tuttu, güneş enerji sistemleri donup patladı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin tatil beldelerinden, ılıman iklimi ile ünlü Küçükkuyu beldesi, dün gece en soğuk geceyi yaşadı. Eksi 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle beldede fidanlar bur tutarken, güneş enerji sistemleri patladı. Sibirya’yı hatırlatan buz sarkıtlarının oluştuğu Küçükkuyu beldesinde ilk defa böyle bir soğuğun 1987 yılında yaşandığını söyleyen Gürsel Çatan, sabah saatlerinde gördüğü bu manzara karşısında şaşırdığını ifade etti.