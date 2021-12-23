Küçükçekmece’de lapa lapa kar yağışı başladı

Küçükçekmece’de aniden bastıran kar yağışıyla ortalık beyaza büründü.

İstanbul’da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün bazı bölgelerde şiddetlendi. Küçükçekmece’de, lapa lapa yağan kar bazı yerleri beyaza bürüdü. Küçükçekmece Belediyesi bin 489 personel ve 259 araçla kar yağışı nedeniyle buzlanmaya karşı yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek için hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından karla mücadele kapsamında 10 bölgeye ayrılan ilçede ekipler, teyakkuzda bekleyecek.