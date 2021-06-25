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Küçükçekmece Menekşe Deresi kırmızıya büründü

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Deresi’nin rengi kırmızıya büründü. Çevrede kötü kokuya neden olan dere havadan görüntülendi.

Çevre 25.06.2021, 08:51
Küçükçekmece Menekşe Deresi kırmızıya büründü

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Deresi’nin rengi kırmızıya büründü. Çevrede kötü kokuya neden olan dere havadan görüntülendi.

Küçükçekmece’deki Menekşe Deresi kırmızı rengine büründü. Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu. Derenin bazı bölgelerinde rengin yer yer çok koyulaştığı görüldü. Kırmızı renge bürünen dere havadan görüntülendi. Öte yandan menekşe deresi geçtiğimiz aylarda da aynı renge bürünmüştü.
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