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Küçükçekmece Gölü’nde ölü balıklar sahile vurdu

Küçükçekmece Gölü’nde ölen çeşitli türlerdeki balıklar kıyıya vurdu. Göldeki kirlilik ve kötü koku dikkat çekti.

Çevre 01.07.2021, 22:12
Küçükçekmece Gölü’nde ölü balıklar sahile vurdu

Küçükçekmece Gölü’nde ölen çeşitli türlerdeki balıklar kıyıya vurdu. Göldeki kirlilik ve kötü koku dikkat çekti.

Küçükçekmece Gölü’nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu. Bazı balıkların su içinde çırpındığı ve nefes alıp vermek zorlandığı için su yüzeyine çıktığı görüldü. Göldeki kirlilik ve kötü koku göl kıyısında oturan vatandaşları rahatsız etti. Vatandaşlar göldeki kirliliğe bir çözüm bulunmasını istiyor.

“Sağlığımızı gerçekten tehdit ediyor”

Göldeki balık ölümleriyle ilgili konuşan Derya Çayırbaşı, ”Her akşam buradayım. Yaklaşık 2-3 günlük bir olay bu. Önceden yoktu, böyle bir şey balık tutuyorduk burada ama şimdi ölü olduklarını gördük. Muhtemelen çevre kirliliğinden. Şuralar özellikle çok kötü yavru balıklar var. Buna bir çare bulunursa seviniriz. Buradan balık tutup yediğimi biliyorum. Sağlığımızı gerçekten tehdit ediyor. Bu koku da yoktu 2-3 günlük bir mevzu bu. İnsanlarımız gerçekten dikkat etmiyor. Buna bir çare bulunsun” dedi.
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