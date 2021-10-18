Son Dakika
Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası, Baykar'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti
Garanti BBVA, American Express Card şimdi de ayrıcalıklarını Metal The Platinum Card ile müşterilerine sunuyor!
Küba’da su hortumu
Küba’nın Cienfuegos kenti açıklarında su hortumu meydana geldi.
Çevre 18.10.2021, 11:40
Küba’nın Cienfuegos kenti açıklarında su hortumu meydana geldi.
Küba’nın Cienfuegos kenti açıklarında su hortumu çıktı. Cienfuegos Meteoroloji Merkezi su hortumunun cumartesi günü 17.00 civarında görüldüğünü belirtti. O anlar farklı noktalardan amatör kameralara yansırken, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Son 4 ay içinde Cienfuegos ve çevresinde en az 3 su hortumu meydana geldiği kaydedildi.
Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor.