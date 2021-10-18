Küba’da su hortumu

Küba’nın Cienfuegos kenti açıklarında su hortumu meydana geldi.

Küba’nın Cienfuegos kenti açıklarında su hortumu çıktı. Cienfuegos Meteoroloji Merkezi su hortumunun cumartesi günü 17.00 civarında görüldüğünü belirtti. O anlar farklı noktalardan amatör kameralara yansırken, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Son 4 ay içinde Cienfuegos ve çevresinde en az 3 su hortumu meydana geldiği kaydedildi.

Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor.