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Kozan’daki yangın kontrol altına alındı

Adana’nın Kozan ilçesinde 3 gün süren ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangının verdiği tahribatın büyüklüğü drone ile gözler önüne serildi.

Çevre 31.07.2021, 10:16
Kozan’daki yangın kontrol altına alındı
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Adana’nın Kozan ilçesinde 3 gün süren ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangının verdiği tahribatın büyüklüğü drone ile gözler önüne serildi.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz’da saat 19.45 civarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi. Alevlere 3 gün boyunca havadan ve karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının acı yüzü gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan bölgeler İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile görüntülendi.

3 gün süren yangınla yemyeşil alanların siyaha büründüğü, ormanlık alanın büyük bir kısmı yanarken, bazı bölgelerden duman çıktığı görüldü.
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