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Kozan’daki orman yangını kontrol altına alınamadı
ADANA'NIN KOZAN İLÇESİ KUYEBELLİ MAHALLESİ KIRSALINDA ÖĞLE SAATLERİNDE ÇIKAN, RÜZGARIN DA ETKİSİYLE HIZLA BÜYÜYEN YANGIN HALEN KONTROL ALTINA ALINAMADI.
Çevre 23.08.2020, 17:35
Adana’nın Kozan ilçesi Kuyebelli mahallesi kırsalında öğle saatlerinde çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın halen kontrol altına alınamazken Kozan ile Kuyubelli arasındaki yol trafiğe kapandı.
Bölgede 4 ayrı noktada çıkan yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 30 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor. İtfaiye araçları karadan, helikopter ise havadan yangını kontrol etmeye çalışıyor. 12 evin de yandığı, yerleşim birimlerinin boşaltıldığı bölgede
Kozan ile Kuyubelli arasındaki yolun trafiğe kapandığı bildirildi.
Öte yandan, geniş çaplı orman yangını, helikopterde havadan böyle görüntülendi.
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