Kozan’da çifte gökkuşağı ile görsel şölen

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışında ardından oluşan çifte gökkuşağı görsel şölen sundu.

Kozan’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte gökyüzün de aynı anda güneş açmasıyla çifte gökkuşağı ortaya çıktı. Çiften gökkuşağı manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.

Kozanlı fotoğraf sanatçısı Soner Özev sosyal medya hesabından çifte gökkuşağı manzarasını takipçileri ile paylaştı. Özev, "Kozan adeta görsel şov yapıyor" diyerek, "Doğa tutkunları baharda yeşili, tarihi doğası ile medeniyetler şehri olan Kozan’a poz veriyor. Portakal çiçeklerinin aromasına bürünen ve Kozan baharda başkadır. Herkesi bekleriz” dedi.