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Kozan’da bayram öncesi türbelerin bakımı yapıldı

Kozan Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi türbe ve camilerde temizlik yaptı.

Çevre 12.05.2021, 16:22
Kozan’da bayram öncesi türbelerin bakımı yapıldı

Kozan Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi türbe ve camilerde temizlik yaptı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın talimatıyla Ağca Baba Türbesi, Hasan Esed Bağdadi Türbesi ve Çomak Dede Türbelerine park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından genel bakım yapıldı.

Manevi değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Özgan, "İlçemizin manevi büyüklerinin türbelerinin genel bakımı yıl boyunca yapılıyor. Ancak bayram öncesinde park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz tarafından daha kapsamlı bir bakım çalışması yapıldı. Bu değerler ecdadımızdan kalan önemli değerlerimizdir. Bu sene ekiplerimiz sadece türbelerin değil camilerimizin de çevresinde ve avlu içerisinde bulunan yabani otların temizliğini yaptı. Kozanlı hemşehrilerimiz hizmetlerin en güzelini hak ediyor" dedi.
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