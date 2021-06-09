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Kozan’da aşırı yağış sele neden oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sele dönüştü. Sel nedeniyle çok sayıda iş yeri, ev ve tarım arazisi zarar gördü.

Çevre 09.06.2021, 21:14
Kozan’da aşırı yağış sele neden oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sele dönüştü. Sel nedeniyle çok sayıda iş yeri, ev ve tarım arazisi zarar gördü.

Kozan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış sele dönüştü. Aşırı yağış nedeniyle oluşan selden dolayı Acarmantaş Mahallesi´nde birçok ev, ekili arazi, bahçe ve iş yerini su bastı. Meteorolojinin önceden uyarılarına rağmen aşırı yağışa hazırlıksız yakalanan mahalleli su taşkınları nedeniyle büyük oranda zarar gördü. Mahalledeki su taşkınları nedeniyle yol, tarla ve bahçeler zarar gördü.

Mahallede bulunan iki alabalık üretim tesisinde ise yaşanan sel nedeniyle havuzlarda yetiştirilen balıklar taşan suyun akıntısına kapılarak kayboldu. Yaklaşık iki saat süren yağış daha sonra etkisini azalttı. Zarar gören bölgelerde suyu tahliye etmek için çalışmalar devam ediyor.
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