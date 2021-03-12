Koyun tek batında 6 yavru doğurdu

Hatay’ın Payas ilçesinde bir koyun tek batında 6 yavru dünyaya getirdi.

Payas’ta 30 yıldan bu yana küçükbaş yetiştiriciliği yaptığını belirten Ali Küçükoğlu, koyunlardan birinin sabaha karşı doğuma başladığını belirterek, "İlk önce 3 yavru dünyaya getirdi. Doğum bitti sandım. Ancak ardından 3 yavru daha dünyaya getirince ben de şaşırdım. İlk defa böyle bir durum ile karşılaştım. Daha önce 2-3 yavru yapan koyun gördüm. Ama ilk kez bir koyunum 6 yavru birden dünyaya getirdi" dedi.

Ali Küçükoğlu’nun yeğeni Hacı, 6 yavruyu birden görünce büyük sevinç yaşayıp onları kucağına alarak sevdi.