Köyün Muhtarı Cami hoparlöründen köylülere, ’’Doğal afetlere karşı tedbirli olmalıyız’’ diyerek köylüleri uyardı

Bursa´da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Yoğun şekilde kar yağması nedeniyle Sarıağıl köyünün Muhtarı ise Cami hoparlöründen ’’Doğal afetlere karşı tedbirli olmalıyız’’ diyerek köylüleri uyardı.

Bursa’nın merkez ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan Kar Yağışı, etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden alınan bilgiye göre, kent merkezinde kar kalınlığı 2 santimetreyi bulurken, kar yağışının etkisini arttırarak devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Kent merkezinde park ve bahçeler beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu.

Öte yandan İznik İlçesi Sarıağıl Muhtarı Cemalettin Küçük, Cami hoparlöründen anons ederek köylülere Seslenerek, ’’ Doğal afetlere karşı tedbirli olmalıyız.’’ dedi.