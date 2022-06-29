Köylüler asma köprülerinin yenilenmesini istiyor

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Dokuzkonak köyünde bulunan 3 mahallenin kestirme yol olarak kullanılan asma köprünün tahtalarının çürüdüğünü ve zayıfladığını belirten köylüler, yetkililerden köprünün yenilenmesini istiyor.

Dokuzkonak köyünde bulunan ve onlarca yıldır köy ve mahalle sakinleri tarafından kullanılan asma köprünün yer yer zayıfladığını belirten köy sakinleri, köprünün bakımdan geçirilmesini istedi.

Köprünün onarılması yerine ulaşıma kapatılarak önlem alındığını belirten köy sakinlerinden Harun Yılmaz, “Harşit Çayının ayırdığı köyleri birleştiren asma köprümüz yaklaşık 50 yıldır köylüler tarafından kulalnılıyordu. Ancak son yıllarda ahşap bölümlerinin eskimesi, tellerinin zayıflaması nedeniyle endişe ve kaygı duyulmaktadır. Biz köylüler olarak onarılması için müracaat ettiğimizde onarılmak yerine ulaşıma kapatılarak önlem alındı. Buna rağmen yine de köylülerimiz zaman zaman kullanmak zorunda kalıyor. Çünkü bu asma köprü bizim köyün ve diğer köylerin kestirme yoludur. Burası kullanılmasa en az 5 kilometre ya Eymür’e ya da Kuzgun köyüne kadar gidilmek zorunda kalınıyor. Oysaki köyümüz köprüden hemen Tirebolu-Doğankent yoluna geçmektedir” dedi.

Yaşlı oldukları için en kestirme yollarının asma köprü olduğunu belirten Arife Arslan ise “Ben hastaneye gideceğim zaman bir saat yürüyerek diğer köprüye ulaşabiliyorum. Oysaki bu asma köprüden 5 dakikada ana yol olan Tirebolu-Doğankent yoluna geçiyorum. Birisi gelecek olsa hem aracının karşıya park edip ziyaretime geliyordu. Şimdi gelip giden olmadığı gibi bizim gibi yaşlılar için de çarşıya pazara gitmek bir işkenceye dönüştü. Herkesin arabası yol bizim buradan dolmuş geçmiyor, taksi çağırsak dünya para ya da bir saat yürüyerek diğer köprüden karşıya geçeceğiz. Biz bu çileyi çekmek yerine asma köprümüzün onarılarak kullanıma açılmasını istiyoruz. Biz 50 yıldır kullandığımız köprünün onarılmasını isterken hep ulaşıma kapattılar. Biz buna rağmen yine deher türlü tehlikeyi göze alıp buradan geçiyoruz” diye konuştu.

Köy sakinlerinden Emine Efe de “Asma köprü çok sayıda köyün kestirme yolu olarak kullanılıyor. Hayvanlarımız bu köprüyü kullanıyor. Köprünün üzerindeki tahtalar kırıldı, çelik halatlarında paslanma ve zayıflama meydana gelmiş. Tel örgü ile çevrelenen köprünün yetkililer tarafından yeniden gözden geçirilerek onarıma alınması gerekiyor. Yetkililerin bu konuya el atmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.