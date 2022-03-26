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Köyde iglo ev yaptılar, içinde gaz lambası ışığında çay demlediler
Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası köylüler iglo ev yaparak içinde gaz lambası ışığında çay demleyip içtiler.
Çevre 26.03.2022, 12:06
Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası köylüler iglo ev yaparak içinde gaz lambası ışığında çay demleyip içtiler.
Artvin’in Şavşat ilçesine 32 kilometre uzaklıkta bulunan bin 700 rakımlı Çağlayan köyü sakinleri yoğun kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Köyde yaşayan Doğukan Bilir, Doğan Bilir, Celal Oral ve Hasan Ali Sönmez köyde canları sıkılınca iglo ev yapmaya karar verdiler. Eskimo evi olarak bilinen iglo evin yapımını internetten araştıran dört arkadaş, uzun uğraşlar sonucu iglo evlerini tamamladı.
Daha sonra içinde gaz lambası ışığında çay demleyip içen dört arkadaş, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşınca büyük beğeni topladı.