banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Köyceğiz’de kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, imara aykırı inşa edildiği tespit edilen 541 yapının yıkımına başlandı.

Çevre 27.05.2022, 12:22
Köyceğiz’de kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, imara aykırı inşa edildiği tespit edilen 541 yapının yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tespitiyle, Muğla’nın dünyaca ünlü bölgelerinde kaçak yapı denetimi yapıldı, usulsüz yapılar tek tek belirlendi. Denetimler esnasında tespit edilen kaçak yapıların ise yıkım kararı çıkartıldı. Bu karara istinaden Köyceğiz ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde tespit edilen 541 tane kaçak yapının yıkımına da ilçe belediyesi iş makineleri tarafından başlandı.

Ekiplerin bölgedeki denetim ve yıkımlarına, çalışma planı çerçevesinde devam edeceği belirtiliyor.

Yorumlar (0)
24°
açık