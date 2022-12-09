Köy yoluna inen kurtlar görüntülendi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde köy yoluna inen kurtlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Pülümür ilçesi Kovuklu köyünde yola inen kurtlar, araç ile ilçe merkezine gelen köylüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Uzun bir süre aracın önünde koşan 2 kurt, ardından ormanlık alana girerek gözden kayboldu.