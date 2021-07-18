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Kosova’da cadde ve sokaklar göle döndü

Kosova’nın başkenti Priştine’de sağanak yağış nedeni ile cadde ve sokaklar göle döndü.

Çevre 18.07.2021, 22:39
Kosova’da cadde ve sokaklar göle döndü
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Kosova’nın başkenti Priştine’de sağanak yağış nedeni ile cadde ve sokaklar göle döndü.

Avrupa’da şiddetli yağışların etkilediği ülke sayısı artıyor. Kosova’nın başkenti Priştine’de sağanak yağış nedeni ile cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Hava sıcaklığının 22 dereceye düştüğü başkentte, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanakla birlikte birçok semtte su baskınları yaşandı. Kosova’da geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle birçok noktada ağaçlar devrilirken, büyük maddi hasarlar oluştu. Birçok kent ve köyde elektrik kesintileri yaşandı.
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