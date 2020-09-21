Koruma altındaki "vaşak" kazada telef oldu
NESLİ TÜKENMEKTE OLDUĞU İÇİN TÜRKİYE VE DÜNYADA BİRİNCİ DERECEDE KORUMA ALTINDA BULUNAN VAŞAK, DİKKATSİZ BİR SÜRÜCÜNÜN KURBANI OLDU. KAZAYA KURBAN GİDEN VAŞAĞI, PÜLÜMÜR İLÇESİ’NDE ÖZEL BİR FİRMADA ÇALIŞAN MUZAFFER AKYÜZ GÖRÜNTÜLEDİ.
Tunceli’de nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak kazada telef oldu.
Olay, Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında yer alan Sansa bölgesinde meydana geldi. Dünyada nesli tükenmekte olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan ve birinci derece koruma altında bulunan bir vaşak, bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Bir süre kara yolunda kalan telef olan vaşağı, ilçe sakinlerinden Muzaffer Akyüz görüntülerken ilgili birimlere de haber verdi. Telef olan vaşağın daha sonra kara yolundan kaldırıldığı öğrenildi.
Vaşağın ölmüş olmasından dolayı üzgün olduğunu belirten Muzaffer Akyüz, “Koruma altında bulunan vaşağı daha önceleri çok kere görüntülemiştim. Ancak bu sefer maalesef ölü halini çekmek zorunda kaldım. Bu alan vaşak popülasyonu için oldukça zengin. O nedenle sürücülerin bu kara yolunu kullanırken yaban hayvanı çıkma durumunu düşünerek dikkatli seyretmeleri gerekiyor” dedi.
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