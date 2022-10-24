Koruma altındaki su samuru balık avlarken görüldü

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde nesli tükenmekte olan su samuru balık avlarken görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olduğu belirlenen hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bir çayda balık avlarken Haydar Balıkçı isimli vatandaş tarafından görüntülendi. Cep telefonu görüntüsünde koruma altında bulunan su samurunun çayın içerisinde bir süre balık avladıktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor.