Koruma altındaki kaya sümbülleri dağları renklendirdi

Kahramanmaraş’ta koruma altındaki kaya sümbülleri karların altından ve kayaların arasından çıkmaya başladı.

Göksun ilçesinde kaya sümbülleri, hem kentin endemik zenginliğinin korunması, hem de gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla koruma altına alındı. Sümbüller karların altından çıkmaya başlamasıyla eşsiz güzellikler sunuyor.

Kaya sümbülünün kokusu ve görselliğiyle kendisine çektiğini söyleyen fotoğrafçı Mehmet Gören, "Tarihte en çok kullanılan bitkilerden bir tanesi de sümbül çiçeğidir. Yeniden doğuş anlamına gelmekte ve çok hoş ve naif bir kokuya sahip. Ayrıca Osmanlı saraylarının süsleyen sümbül çiçeği Kahramanmaraş’tan gider. Karların altından çıkmaya başlamasıyla ise muhteşem görüntüler oluşturdu" dedi.