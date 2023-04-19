Koruma altındaki Hopa engereği uzun zamandan bu yana ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan Hopa engereği kış uykusundan uyandı. Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde çaylık arazide görüntülenen engerek nesli tükenme tehlikesine karşı koruma altında yer alıyor.

Türkiye’de, Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan ve "Kafkas engereği" diye de bilinen Hopa engereğinin nesli, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğü tarafından başlattığı çalışmayla Hopa Engereği koruma altına alınmıştı.

Müdürlük, "Hopa engereği" için korunaklı yeni habitatlar oluşturulması, tarımsal ilaç ve gübre kullanımının kontrol edilmesi, insanlarla teması olan bölgelerde öldürülmesinin önlenmesine yönelik raporlar hazırladı.

Baharın gelmesiyle Artvin’in Kemalpaşa içesinde çaylık bir alanda görüntülenen Hopa engereği, uzun zaman sonra ilk kez bu kadar yakından görüntülendi. Kış uykusundan uyandığı tahmin edilen yılanı çeken şahıs, dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan Hopa engereğine "Güzel bir misafirimiz var" diye seslendi.