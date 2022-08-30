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Koruma altındaki dağ keçileri şehre indi
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri, toplu halde kent merkezine indi.
Çevre 30.08.2022, 11:32
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri, toplu halde kent merkezine indi.
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüldü. Çemişgezek ilçesi Çukur Mahallesi yakınlarındaki Tekya mevkiinde görülen dağ keçileri bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Yiyecek bulmak için kent merkezine kadar indikleri tahmin edilen dağ keçilerinin otluk alana doğru ilerlediği görüldü. Yolun ortasında duran dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
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