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EGM: “İç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır”
Koruma altındaki dağ keçileri Harput’ta görüntülendi
Elazığ’da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi’nde görüldü.
Çevre 02.05.2022, 13:25
Elazığ’da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi’nde görüldü.
Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen dağ keçileri bu kez Elazığ merkeze 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi’ne kadar geldi. Burada bulunan Harput Mahallesi yakınlarına inen ve koruma altında bulunan dağ keçileri bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.