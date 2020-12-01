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Korudağ’a düşen kar kışı müjdeledi

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan uyarıların ardından başlayan kısa süreli etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Korudağ’da ağaçların üzerine düşen beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çevre 01.12.2020, 13:10
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Korudağ’a düşen kar kışı müjdeledi
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan uyarıların ardından başlayan kısa süreli etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Korudağ’da ağaçların üzerine düşen beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı dün gece Edirne ve Kırklareli üzerinden ülkeye giriş yaptı.

Gece saatlerinde Keşan’da başlayan kar yağışı kısa süreli de olsa etkisini gösterdi. Gece geç saatlerde etkisini kaybeden yağış sonrasında şehir merkezine düşen kar, kısa süre sonra eriyip gitse de şehrin yüksek kesimlerinde ince bir örtü bıraktı.

Özellikle Edirne - Çanakkale karayolu üzerinde bulunan Korudağ’ın yüksek rakımlı noktalarında ısının düşmesiyle tutunmaya devam eden kar, sabah saatlerinde bölgeden geçenlere kışı müjdeledi.

Ağaçların ve arazilerin üzerinde beyaz bir örtü gibi serilen karlar, görenleri heyecanlandırdı.

Öte yandan bölge trafik ekipleri buzlanma ve don ihtimaline karşı yol üzerinde kontrollerini sürdürürken, olumsuz durumların yaşanmasını engellemek adına hazır bulundu.
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