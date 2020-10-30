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Korona’ya karşı kuşburnu "Dağlarda yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor"

Zonguldak Alaplı İlçesinde kadınlar doğada yetişen kuşburnu meyvesini toplayarak sağlıklı bir yaşam sürüyor. Kuşburnu çayı, kış mevsiminde korona virüs başta olmak üzere bir çok hastalığa karşı kalkan olarak bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlıyor.

Çevre 30.10.2020, 09:16
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Korona’ya karşı kuşburnu "Dağlarda yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor"

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüsten korunmak için vatandaşlar doğal ürünlere yöneldi. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kadınlar dağ taş demeden gezip kuşburnu topluyor. Ormanlık ve çalılık alanlarda yetişen ve Dikenli olduğu için toplaması zor olmasına rağmen, doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu onca zahmete rağmen ilgi görüyor. Kadınlar kuşburnu meyvesini toplayıp, Kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarına getiriyor.


Tüketilen kuşburnu, içerdiği C vitamini nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren, antioksidan kaynağı olan kuşburnu bitkinin pek çok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor. Özelikle kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan kuşburnu meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Ekim ayında tezgahtaki yerini alan Kuşburnunun kilosu 7-8 liradan, kurutulmuş kuşburnu ise 15 liradan satılıyor. Birçok aile de bu meyveye rağbet gösteriyor.


Bu yıl kuşburnu veriminin fazla olmadığını ifade eden Fatma Uçar "Her yıl eylül ve ekim aylarında kuşburnu topluyoruz ve Kuşburnu toplaması çok zahmetli bir iş. Pekmezini yapıyoruz, çayını içiyoruz. Vücut direncini artırdığını söyleniyor. Son zamanlarda gündemde olan Korona hastalığına yakalanma riskini çok azalttığı söyleniyor. Zatende önceden büyüklerimiz böyle organik doğada yetişen kuşburnu türü olan çayları içerek hastalıklardan korunuyorlardı" diye konuştu.

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