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Koramaz’da renk cümbüşü
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Geçici Dünya Miras Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi, sonbaharla birlikte farklı renklere boyandı.
Çevre 15.10.2021, 11:27
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Geçici Dünya Miras Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi, sonbaharla birlikte farklı renklere boyandı.
Deprem kırığı sonucunda oluşan ve tarihi güzellikleri ile UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi’ne giren Koramaz Vadisi’ndeki ağaçlar, sonbaharla birlikte farklı renklere büründü. 12 kilometre uzunluğundaki Koramaz Vadisi’nde ortaya çıkan renk cümbüşü havadan görüntülenirken, vadi içerisinde kıvrım kıvrım giden toprak yolda eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.