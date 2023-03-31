Köprülerden sarkan dev buz sarkıtları tehlike oluşturuyor

Erzurum’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonrası köprülerde dev buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da, kent merkezinde bulunan köprülerde oluşan uzun buz sarkıtları sürücüler için tehlike oluşturdu.

Erzurum’da Mart ayının son günlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sonrası Erzurum’un farklı bölgelerindeki köprülerde uzunlukları 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Oluşan buzlar, sürücüler için tehlike oluşturdu.