Köpeklerin saldırısından korkup ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Olay Safranbolu ilçesine bağlı Emek Mahallesinde bulunan Kısmet sitesinde meydana geldi. Gece yarısı sitenin bahçesine giren 3 sokak köpeği sitenin bahçesinde bulunan kedi yuvasını parçalayarak içinde bulunan 2 yavru kediyi telef ederken, bir yavru kedi ise ağaca tırmanarak köpeklerin saldırısından kurtulurken, ağaçta mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde site sakinleri ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kedi kulübesinin parçalandığını ve 2 yavru kedinin telef olduğunu gören vatandaşlar, ağaçta mahsur kalan yavru kedi için Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiyenin merdivenli aracı ile mahsur kalan yavru kediyi bulunduğu yerden kurtarırken, parçalanan kedi kulübesine çıkan anne kedi ise diğer yavrularını arayarak, dakikalarca ağaca baktı.

Öte yandan site sakinleri aynı olayın daha önce de yaşandığını söyleyerek, belediye ekiplerinin sokak köpekleri konusunda önlem almasını istedi.