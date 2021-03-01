Köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, ağaca çıkarak kurtuldu

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, çoban köpeklerinin saldırısından ağaca çıkarak kurtuldu, sürü sahibi o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yer alan vaşak, Pülümür ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısından korkarak ağaca çıktı. Köpeklerden ağaca çıkarak kurtulan hayvanı sürü sahibi Serdar Eroğlu, görüntüledi. Eroğlu, daha sonra köpekleri bölgeden uzaklaştırarak vaşağın kurtulmasını sağladı.

Küçükbaş hayvanlarını otlatırken çoban köpeklerinin vaşağı fark ettiğini belirten Serdar Eroğlu, “Köpeklerin kovaladığı vaşak yakında bulunan bir armut ağacına çıkarak saldırıdan kurtuldu. Vaşağın ağaçtaki halini görüntüledikten sonra köpekleri bölgeden uzaklaştırarak hayvanın yeniden doğal ortamına dönmesini sağladım” dedi.